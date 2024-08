Imputan de cinco delitos a Perkins Rocha y ordenan su reclusión en El Helicoide

Al abogado y asesor jurídico de Vente Venezuela, Perkins Rocha, fue imputado de cinco delitos, entre ellos traición a la patria e instigación al odio, en una audiencia que se llevó a cabo en la madrugada de este jueves sin la presencia de un defensor privado. Igualmente, le fue dictada privativa de libertad y se ordenó como sitio de reclusión la sede de la policía política Sebin en El Helicoide, Caracas.

“Esta madrugada a las 3:00 am por mensaje de texto fui informada que mi esposo @perkinsrocha había sido presentado en audiencia con asistencia de defensor público, negándosele su derecho a la defensa privada. Le han imputado cinco cargos: terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio”, informó su esposa María Constanza Cipriani.

Agregó en su cuenta de X que “aún no he tenido ningún tipo de contacto con el, no lo he visto y ni hemos hablado. Se mantiene aislado de familia y abogado. Mi esposo esta preso por disentir, por opinar y por luchar para se conozca la verdad, por desear un país donde cabemos todos y donde podamos vivir de acuerdo a nuestro esfuerzo”.

Sujetos no identificados detuvieron la tarde del martes 27 a Perkins Rocha. La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, dijo en su momento que el abogado es “un hombre justo, valiente, inteligente y generoso. Un venezolano ejemplar. Pretenden doblegarnos, desenfocarnos y aterrarnos. Nosotros seguimos adelante, por Perkins, por todos los presos y perseguidos, y por Venezuela entera. Seremos libres”.

Con información de Tal Cual