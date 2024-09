Encovi: 70% de los universitarios deben trabajar

Agencias Nacionales

**Desde 2023 ha incrementado la intención de cursar carreras universitarias. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), para febrero de 2024, el 50% de alrededor de tres millones de jóvenes entre 18 y 24 años aspiraban ingresar a la universidad para hacer una carrera.**

Carlos Meléndez, presidente del Observatorio Universitario, aseguró que aunque el dato es alentador, “hay otras cifras reveladoras” que preocupan al observatorio.

Meléndez denunció que los estudiantes universitarios “ya no cuentan con las providencias estudiantiles que otrora brindó el sistema de educación superior”.

Sobre el perfil económico del estudiante universitario en Venezuela, el presidente del Observatorio Universitario reveló que 70% de la matrícula estudia y trabaja al mismo tiempo, para poder costear los gastos universitarios.

El 96% de los alumnos de universidades públicas no cuentan con comedores, 86% no tiene transporte universitario, nueve de cada 10 no accede a un pago de beca por estudio “y quienes la perciben, son menos de $ 5”, informó Meléndez.

