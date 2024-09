Defensa de Edmundo González reiteró que “no está planteado” que comparezca ante la Fiscalía

José Vicente Haro, abogado de Edmundo González Urrutia, aseguró este jueves que “no está planteado” que el excandidato presidencial comparezca ante el Ministerio Público (MP).

“Si él (Edmundo González) decide comparecer en el futuro, lo cual no está planteado porque no hay garantías, lo hará debidamente asistido por mi persona”, dijo Haro durante un encuentro con la prensa.

“¿Qué podemos hacer si lo que se hace es condenarlo de delitos, presumir su culpabilidad cuando en la Constitución, en el artículo 49 se habla de la presunción de inocencia como derecho humano? ¿Qué podemos esperar nosotros? Que cualquier comparecencia sea para declararlo culpable”, agregó.

Durante una entrevista a los medios de comunicación, expresó que tras ver las declaraciones del Fiscal de la República expresó que “una de las cosas que más me extrañó, pero bueno como me decían algunas personas, no se extrañe de esa situación, que pongan en mi boca palabras que yo no he dicho, lamento que haya sido así”.

“Yo de buena fe acudí al Ministerio Público, creo que muchos de ustedes fueron testigos de las horas que yo pasé en el Ministerio Público, precisamente tratando de abogar por explicar el contenido de la carta, por los derechos de Edmundo González Urrutia, por los derechos de la señora Mercedes González Urrutia, por los derechos de los venezolanos, y en general porque existan garantías para que él pueda comparecer”, agregó.