Abogado de Edmundo González explica las “decisiones de urgencia” que llevaron al exdiplomático a salir del país

||Redacción El Periodiquito

La decisión del candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia de salir de Venezuela y buscar asilo político en España obedeció a “decisiones de urgencia” que tomó en cuestión de horas para preservar su vida, su libertad, y para garantizar el bienestar de su familia, dijo a CNN este domingo su abogado, José Vicente Haro.

“Su vida corría peligro, su integridad física, su libertad y lo que es, en general, sus seguridades personales corrían peligro”, indicó Haro en entrevista.

Ante la sorpresiva salida de González Urrutia este sábado, en especial porque esta semana Haro había dicho que el candidato no se había planteado solicitar asilo en otros países, el abogado indicó que “fue una decisión que se tuvo que tomar y tuvo que tomar don Edmundo González Urrutia por razones humanas, que tal vez muchos no comprendan, pero hay que estar en la piel, hay que estar en la mente, hay que estar en la situación que él estuvo con un riesgo que se cernía sobre su familia, sobre su vida, con una persecución judicial injusta, con una investigación penal, con una orden de aprehensión”.

“Y llega un momento en que el instinto mínimo de conservación de su vida, de su integridad física, de su libertad, priva sobre muchas cosas”, agregó Haro.

El abogado también compartió que la decisión se tomó en las últimas horas de la medianoche del viernes, luego de que opositores denunciaran que las fuerzas de seguridad de Venezuela habían rodeado la embajada de Argentina en Venezuela. La situación se extendió a lo largo de la noche hasta la mañana de este sábado.

Seis opositores venezolanos permanecen en la sede diplomática luego de asilarse este año y para quienes el Gobierno de Argentina ya solicitó salvoconductos para que se les permita salir de Venezuela. Hasta ahora, las solicitudes no han sido concedidas por parte de las autoridades venezolanas.

El Gobierno de Venezuela anunció este sábado que revocaba la autorización a Brasil para representar los intereses de Argentina en el país, en medio de denuncias de un asedio a la sede diplomática argentina en Caracas.

Según Haro, la decisión de González se dio en este contexto, ya que el opositor pensaba que las autoridades venezolanas podrían acechar cualquier embajada si él intentaba resguardarse en ellas.

“Había dos opciones y se lo tengo que decir abiertamente: o ir a prisión injustamente, estar detenido, estar preso injustamente por delitos que no ha cometido, por hechos que no revisten carácter penal, por hechos que se presumen como delitos, según el Ministerio Público, que él en modo alguno ha cometido y entonces tendríamos a un Edmundo González Urrutia en las cárceles venezolanas. No se sabe en qué circunstancias y qué situaciones. O se preservará la vida de él a través de una decisión sobrevenida en la que incluso a la medianoche del día viernes él todavía no estaba seguro de adoptarla”, indicó Haro.