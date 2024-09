Jorge Rodríguez asegura que “Venezuela es el epicentro de la lucha contra el fascismo mundial”

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez durante su intervención en el Congreso Mundial Contra el Fascismo, Neo-Fascismo y Otras Expresiones Similares, en el que participan 95 países, expresó que tras las constantes agresiones y ataques que ha sufrido el pueblo de Venezuela, la nación bolivariana “es el epicentro de la lucha contra el fascismo mundial”.

Jorge Rodríguez, quien abordó el tema sobre Fascismo y el espiral del silencio, resaltó que Venezuela y el mundo enfrentan un peligro a través de las redes sociales, especialmente las dirigidas por Mark Zuckerberg y Elon Musk, ya que “son un mecanismo mental muy poderoso de destrucción”.

“Los estamos combatiendo (CEO de redes sociales) y los vamos a derrotar aquí en la patria de Bolívar y de Chávez, que utilizan precisamente esa emergencia del principio de destrucción a través del manejo particular que hacen de sus redes a los efectos de que el hombre se convierta el lobo del hombre; el hombre para la destrucción y la mujer para el odio, mentira, ausencia de compasión, de solidaridad. Ese es el elemento principal que utilizan y que ponen a personas a comportarse como zombies”.

Seguidamente, el Presidente del Poder Legislativo destacó que el fascismo tiene unos elementos psicológicos bien importantes como lo son: búsqueda del control mental, el miedo, la represión. A esto hizo referencia a los ataques que ha vivido la revolución bolivariana desde su llegada y un caso muy reciente, los actos terroristas liderados por la extrema derecha venezolana en la semana del 29 de julio los cuales fueron difundidos masivamente por las redes sociales.

“Eso ha sido una contante, estamos en un nivel superior de agresión en contra de la revolución bolivariana porque ahora se está involucrando un verdadero peligro para la humanidad y así lo digo con todas sus letras: Las redes sociales son un peligro real para la existencia del hombre y la mujer en su condición de libres. Es una verdadera amenaza de esclavitud”, indicó Jorge Rodríguez.

En este sentido, Rodríguez exhortó al pueblo de Venezuela y al mundo en generar a combatir al fascismo que pretender convertir a la humanidad en “algo que no es. Aquí no van a poder, al fascismo en Venezuela lo vamos a derrotar y lo estamos derrotando. No van a poder con esta revolución”.

Con información de Venezuela News