6 de cada 10 estudiantes venezolanos no cuentan con laboratorios y bibliotecas especializadas

El Observatorio de Universidades (OBU) reveló el lunes 16 de septiembre que 6 de cada 10 estudiantes venezolanos no cuentan o les son insuficientes los laboratorios y bibliotecas especializadas que necesitan para llevar a cabo sus actividades escolares en las universidades del país.

A través de redes sociales, OBU destacó que 97% de los estudiantes de las instituciones públicas del país no recibe becas, 92% no recibe bonos del sector público y 96% no cuenta con el servicio de comedor.

La encuesta Enobu 2023, realizada por el observatorio para verificar las condiciones de las casas de estudios de Venezuela, también indicó que 91% de los académicos no cuentan con servicio de agua y 86% con servicio eléctrico de forma continua. Además, 85% de las universidades no tienen baños que funcionen de manera regular y 95% de las instituciones carece del servicio de conexión Internet.

86% de los estudiantes venezolanos tampoco cuenta con transporte universitario, por lo que 32% de ellos y 39% de los profesores deben trasladarse caminando hasta las casas de estudio.

ESTUDIANTES Y PROFESORES VENEZOLANOS AFECTADOS POR LA SITUACIÓN UNIVERSITARIA

61% de los docentes y 69% de los alumnos presentan tres o más síntomas de sufrir depresión, de acuerdo con la Enobu 2023.

El observatorio también descubrió que 82% de los profesores y 69% de los estudiantes han reducido las porciones de comida que consumen al día.

Asimismo, OBU señaló que 56% de los estudiantes venezolanos necesita trabajar para costear los estudios.

Durante los últimos cinco años la publicación de artículos científicos ha mermado. Según OBU, 49% de los maestros no realizó trabajos de este tipo.

