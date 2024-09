María Corina Machado sobre EGU: “Lo pusieron a escoger entre el exilio o el Helicoide”

||Redacción El Periodiquito

**La líder de la oposición María Corina Machado reiteró este jueves, durante entrevista con medio internacional, que «Edmundo González fue objeto de una “extorsión y chantaje”.**

Mediante una entrevista con Daniel Habif, escritor y conferencista motivacional, Machado expresó que decidieron sacar a «Edmundo de Venezuela y se idearon todo un esquema que hoy en día no sabemos todas sus implicaciones, pero todo eso se va a saber y es que la verdad siempre se sabe. Y como Edmundo dijo que fue objeto de una extorsión y chantaje, donde se le dijo que su vida corría peligro así como el exilio o El Helicoide, todos sabemos que es una cárcel el centro de torturas más grande de América Latina y esa frase me la dijo a mí, lo que me están diciendo es el exilio o El Helicoide, y al final él tomó una decisión porque debería estar a salvo, para poder seguir con esta lucha».

Machado destacó que «los aspectos específicos, yo los desconozco, ya que no estaba en la embajada de España, pero si lo que te puedo decir es que él no se quería ir, originalmente, y fue coaccionado y chantajeado por esta tiranía y por otros actores».

«Y hoy siento que esta operación le salió muy mal al régimen, ellos se siguen equivocando porque al final cuando comienzan a sacar empiezan a sacar documentos y fotos, se están acusando así mismo, están dando las pruebas de la extorsión, es una cosa muy loca, es un sistema que partido todo contacto con la realidad», aseveró.