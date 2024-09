Educadores condicionan regreso a clases al Ejecutivo

Los educadores venezolanos regresan a las aulas con presencialidad absoluta el próximo lunes 30 de septiembre, según anunciaron las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, este proceso trae consigo una serie de demandas del gremio docente, quienes reclaman salarios dignos, renovar la contratación colectiva y garantizar una educación de calidad.

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) le recordó al Ejecutivo Nacional que la paz laboral para dignificar a los maestros se encuentra en sus manos. También llamó a garantizar la calidad de vida y defender los derechos y reivindicaciones de los trabajadores de este sector.

En un comunicado, la organización educativa exigió a las autoridades educativas darles respuesta a las siguientes puntos:

Recursos suficientes para firmar la convención colectiva, que permita otorgarles a los trabajadores del sector educativo un salario justo y condiciones de vida y de trabajo dignas.

que permita otorgarles a los trabajadores del sector educativo un salario justo y condiciones de vida y de trabajo dignas. Seguridad social para los trabajadores de la educación.

para los trabajadores de la educación. Reparación y acondicionamiento de la infraestructura educativa y del mobiliario escolar.

de la infraestructura educativa y del mobiliario escolar. Garantizar el programa de alimentación para los estudiantes.

para los estudiantes. Cese del acoso laboral de los docentes y restitución de los salarios suspendidos.

La organización educativa destacó que estos puntos pendientes no son nuevos, pues tienen años arrastrando las mismas demandas, como el tema salarial, porque tienen más de 900 días sin un ajuste real. Además, sus beneficios contractuales fueron diezmados por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), no cuentan con seguridad social porque los Institutos de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación no funcionan al 100% y tienen menos capital humano debido a la migración y la búsqueda de nuevas oportunidades.

La presidenta de la FVM, Carmen Teresa Márquez, confía en que la llegada de Héctor Rodríguez al Ministerio de Educación sirva de puente para alcanzar acuerdos reales para el sector.

“Tenemos expectativas esperanzadoras porque tenemos un nuevo ministro que discuta la contratación colectiva y un aumento salarial a los docentes que están ganando míseros sueldos”, dijo la gremialista. Finalmente, Márquez espera que durante estas vacaciones escolares se hayan podido reparar algunas de las instituciones que están en pésimas condiciones.

Con información de El Pitazo.