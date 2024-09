Primero Justicia no acepta renuncia de Capriles y expulsa a González

||Redacción El Periodiquito

A través de las redes sociales, PJ informó “la autoexclusión partidaria, prevista en nuestros estatutos, de Eudoro González por haber actuado de forma unilateral”.

El partido Primero Justicia expulsó al dirigente Eudoro González de sus filas y manifestó que no acepta la renuncia de Henrique Capriles Radonski a la Junta Directiva Nacional.

Previamente el ex candidato presidencial dio a conocer en una carta que no quería seguir en la directiva de la tolda aurinegra y expresó que tiene diferencias irreconciliables entre gran parte de integrantes con un grupo interno de esta propia junta.

Eudoro González habría sido la persona que estuvo en la reunión efectuada en la sede de la Embajada del Reino de España, en la que González Urrutia firmó una declaración en que decía acatar la decisión del TSJ que ratificó el resultado de la elección presidencial del 28 de julio y sería la voz que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mostró en una grabación dando testimonio sobre el encuentro.

La publicación del partido asegura que el compromiso, foco y energía de la organización se centra en la defensa de los resultados del 28 de julio.

La exclusión de Eudoro González se aprobó en una junta de Dirección Nacional.

El dirigente Ángel Medina, en una entrevista con Unión Radio, había adelantado que no aceptaba la renuncia de Capriles.

“Para quien me está escuchando, él no está renunciando al partido, sino a la junta directiva nacional y en una reunión de la dirección del partido, todos decidimos no aceptar esa renuncia”, dijo.

Medina, sin embargo, reconoció que comparte con Capriles la gran mayoría de las palabras que plasmó en su carta mostrada en redes sociales.