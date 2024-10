«No puedes expulsar a nadie»: dirigentes de pj encaran a José Brito

||Redacción El Periodiquito

Es un claro indicio de lo que nosotros representamos que un alacrán enfile sus cañones en mi contra y en contra de mis compañeros, quienes evidentemente le resultamos molestos a sus jefes del régimen», afirmó.

En segundo lugar, «pero mucho más importante es que Venezuela está muy clara de quién es quién y cuál es el papel que les está tocando jugar a algunos, para pretender que Primero Justicia sea puesto al servicio de la dictadura para intentar quedarse en el poder, bajo un fraude», afincó.

Martínez sostuvo que «Primero Justicia no son siglas ni una tarjeta. Somos un conjunto de valores, hechos, y capital humano insustituible, que jamás estará en el chiquero de la historia que ustedes y sus cómplices ocupan. Los justicieros lo tenemos claro y no vamos a hacerle el juego a un ardid de la dictadura».

También envío un mensaje «a quienes pretenden distraernos, les hago saber que el foco lo tenemos claro. Aquí no hay duda en que el esfuerzo y las acciones seguirán dirigidas a hacer respetar la soberanía popular de los venezolanos y cobrar la victoria de Edmundo González, que gestamos junto a todo este gran partido que existe y palpita en cada rincón de Venezuela, obteniendo 8 millones de votos en contra de Nicolás Maduro».

Luego del anuncio de la «expulsión» del partido Primero Justicia de los dirigentes Julio Borges, María Beatriz Martinez, Juan Carlos Caldera y Jian Pablo Guanipa, los dos primeros reaccionaron por sus redes sociales y desestimaron el anuncio de José Brito.

«Tú no puedes expulsar a nadie de Primero Justicia, porque tú no eres miembro del partido, tú no eres reconocido por su militancia, simplemente eres un alacrán que la dictadura instrumentaliza para robarse PJ, pero no podrán», agregó.

También insistió en que «nuestra lucha ahora más que nunca es por hacer valer la verdad del 28J e impedir que Maduro secuestre la oposición en Venezuela».

«Mamarrachada»

Por su parte, María Beatriz Martinez, calificó el anuncio de Brito como una «mamarrachada».

«Ante la mamarrachada de las declaraciones y acciones impulsadas por José Brito, solo puedo decir: ¡Qué terrible papel estás jugando!