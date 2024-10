Cerca de 1.000 maestros se han ido del país o han cambiado de oficio

La presidenta de la FVM Federación Venezolana de Maestros indicó que en Venezuela se han registrado más de 4.000 protestas de maestros en los últimos tres años

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) estimó que entre el año 2015 y 2024, alrededor de 1.000 docentes se han marchado del país o han cambiado de oficio por los bajos salarios y la situación en Venezuela.

En ese sentido, Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación, puntualizó que muchos de los maestros “se fueron del país, otros a los colegios privados, mientras que algunos están haciendo otros oficios como peluquería y repostería”.

Por su parte, Leyla Escobar, secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), consideró una “calamidad” lo que ocurre en el sector educativo venezolano.

“Hay muchos otros docentes que no se fueron del país, que están aquí, que están arreglando pelo, haciendo torta, cortando uñas. Se fueron a un oficio que les da más (remuneración) que estar en un aula de clases”, apuntó.

MONTO INCIERTO

Luis Pereira, secretario de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la FVM, resaltó la falta de información en la resolución que permite el regreso de los docentes jubilados a las aulas de clases.

Según Pereira, además de las materias de ciencias naturales, también se requiere incorporar docentes en asignaturas como castellano, geografía, matemáticas, física, química y biología, pero resaltó que aún no tienen claro cuánto pagarán a quienes quieran reactivarse en las aulas.

“Los jubilados no están muy contentos. Ellos saben que no van a cobrar lo mismo (…) todavía no estamos claros. Al docente jubilado le darán algo adicional, lo que es violación de la Ley Orgánica del Trabajo”, aseguró.

Pereira consideró necesario socializar los cambios que dan del sistema educativo al personal jubilado.

“Ha habido muchos cambios en el proceso educativo. Los jubilados no tenemos información de cuáles son. Entonces, eso significa que los docentes jubilados tienen que prepararse y hasta ahora, no hay ninguna información”, aclaró.