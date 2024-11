Jorge Rodríguez: Levantamos la voz contra una de las peores plagas, el fascismo

s.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio la la bienvenida este lunes a los más de 300 parlamentarios de 70 países que participan este 4 y 5 de noviembre en el “Primer Foro Parlamentario Mundial Antifascista” en Caracas.

“Reciban de parte de este pueblo, un pueblo libre, valiente, digno, de un pueblo que se enorgullece saber que por sus venas corre la sangre del continente americano, somos decentes y dignos”, dijo al iniciar su discurso.

Aseguró que jamás ha salido de esta frontera ni un solo soldado, hombre o mujer de arma con la misión de agredir y atacar a pueblo alguno de este continente ni del mundo.

En ese sentido, Rodríguez manifestó que otros son los gobernantes que ostentan el oprobio de incursión militar para el asesinato y genocidio. “Solo salieron para conquistar la libertad de Latinoamérica tras el oprobio del imperio español. Somos gente de paz y levantamos la voz contra una de las peores plagas que hoy asola a la humanidad entera: el fascismo”, resaltó.

Exaltó que el fascismo no es una ideología política ni un modo de asumir las contradicciones sociales y política, sino que por el contrario es un crimen de sociópatas y terroristas, considerándose dueños del mundo para tratar de eliminar de cualquier forma a los hermanos y hermanas por la forma de pensar o por el color de piel.

Rodríguez consideró que el fascismo es un plan donde se despojan de los maquillajes y asumen de manera directa lo que realmente son “homicidas, genocidas y asesinos, personas capaces de aumentar lo niveles de violencias”.

Asimismo, apuntó que la lucha de Palestina es la lucha de la humanidad en contra del exterminio de un pueblo libre. “Detengan el genocidio en Palestina, Palestina merece vivir”, es un deber de la humanidad levantar la voz, merece su territorio que le pertenece por historia y tradición, es un deber de la humanidad levantar la voz no solo por el genocidio en Palestino sino por sus perpetradores y cómplices, y aquellos que se hacen de la vista gorda”, refiriéndose al parlamento europeo y que por lo tanto, el fascismo no es una manera particular de ver el mundo sino una enfermedad.

En otro contexto, recordó que el ahora el fascismo también se expresa a través de las redes, por lo tanto, invitó a promover toda forma de ideas para que la voz de los pueblos sea escuchada de manera que puedan sentir el rechazo de todo lo concerniente al fascismo.

En cuanto a los hechos de violencia que se generaron luego de los comicios electorales del pasado 28 de julio perpetrados por la derecha, que en Venezuela se logró detener el fascismo y que también el país junto al gobierno ahora tiene más determinación y fuerza para enfrentar cualquier acción ajena a la Constitución.

“Si no existiera el fascismo Benjamín​ Netanyahu no existiría. Levantemos la voz y mantengámonos firmes en la lucha por la vida y mantener la hermandad y compasión entre humanos. El fascismo no es humano, humano es la solidaridad y hermandad. Declaro formalmente abierto el foro antifascismo en Caracas, cuna de Chávez y de la libertad latinoamericana. Bienvenidos y bienvenidas. Venezuela es de ustedes”.

Finalmente, el jefe parlamentario enfatizó que desde la AN quieren realizar la propuesta para que surja un foro e instancia permanente para estos encuentros con el fin de enfrentar el fascismo como enfermedad social. “Nos ponemos a la orden, ponemos los recursos que podamos ofrecer”, sostuvo.