Consecomercio: Hay comerciantes que utilizan la tasa del euro

Gustavo Valecillos, presidente de la Comisión Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) indicó que, para poder enfrentar distorsiones en la economía, relacionadas con el diferencial cambiario que existe entre el dólar oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) y el dólar del mercado paralelo, hay comerciantes que decidieron utilizar la tasa del euro como referencia para fijar precios.

El dirigente del sector comercial indicó que el gremio tiene plena confianza en la aplicación de soluciones que disminuyan el diferencial cambiario, el cual ha creado una serie de distorsiones y problemas en la economía, aunque apuntó que el sector comercial ha sido señalado y fiscalizado al respecto.

También subrayó que han solicitado a sus afiliados que utilicen la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

“Nos hemos dirigido a los comerciantes, afiliados o no a Consecomercio, solicitando que cumplan con la ley, es decir cumpliendo con el tipo de cambio legal que es el del BCV. De tal manera que no podemos competir contra un comerciante informal, quien no paga ningún tipo de impuesto ni nacional ni regional”, acentuó.

Aunque apuntó que el gremio “ha sido cauteloso” en no modificar los precios de productos y servicios, señaló que hay comerciantes que sí ajustaron precios y otros decidieron usar la tasa del euro como referencia.

En ese sentido, explicó que con esto, logran repartir esa brecha entre el consumidor y el negocio, ya que si el comerciante asume todos los costos no tendrá garantías de poder reponer los inventarios ni de mantener una dinámica comercial. “Si no lo hacen, es muy difícil mantenerse para los meses de noviembre y diciembre, que son los meses que más ventas debe tener un negocio”, explicó.

También apuntó que otros comerciantes decidieron usar el bolívar como referencia de precios y que, por el proceso inflacionario, diariamente y en la medida en que va subiendo el dólar de la tasa oficial, van ajustando los precios a esa tasa.

La estimación de la Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) es que el sector registre un crecimiento calculado en 2,5% hasta 3% en los dos últimos meses del año.

||AN