Maduro llamó a poner fin al “fascismo, neofascismo y sionismo”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó ayer a poner fin al “fascismo, neofascismo y sionismo”, durante la clausura del primer Foro Parlamentario Mundial Antifascista, inaugurado este lunes en Caracas y al que asistieron legisladores de 53 países, según el mandatario.

“Este ha sido un encuentro muy oportuno para decir a los cuatro vientos, con una voz unida de fuerza de pueblos, basta de fascismo, no al fascismo, no al neofascismo, no al sionismo”, expresó durante el acto, transmitido por el canal estatal VTV.

Maduro aseguró que los pasados 29 y 30 de julio detuvieron un “rebrote fascista” en Venezuela.

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, anunció que representantes de varios países acordaron la creación de una red internacional para luchar contra el fascismo, que consideran una amenaza por parte del “imperialismo”.

El diputado anunció también la conformación de un “observatorio parlamentario de países agredidos por la acción criminal” de “los imperialismos”, entre ellos, el “norteamericano”, en alusión a la Administración estadounidense, crítica del Gobierno chavista.

||EFE