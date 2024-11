Sesenta presos se sumaron a huelga de hambre en Lara

||Redacción El Periodiquito

Unos 60 presos del estado Lara (oeste) en Venezuela se unieron ayer a la huelga de hambre que comenzaron el pasado lunes otros 48 reos, en protesta contra el “hacinamiento” y el “retardo procesal”, informó la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

A través de X, el OVP explicó que los 60 presos -recluidos en los calabozos de una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)- reclaman un “plan de abordaje o traslados a recintos penitenciarios”, como exigen los que iniciaron la huelga, según detalló la ONG, que agregó que los reclusos “se niegan a consumir alimentos hasta obtener respuestas concretas”.

Humberto Prado, director del OVP, dijo a EFE que desde la ONG estiman que, de unos 23.000 presos en calabozos policiales, alrededor del 85 % están en retardo procesal.

Esto se debe -aseguró- a la “falta de algunas partes en el juicio, a la falta de que se presenten testigos”, entre otras, lo que hace que el caso se difiera.

“El problema es el Estado. Si no está el fiscal, no hay quien acuse; si no está el abogado público, no hay quien defienda; si no hay juez no hay quien sentencie”, sostuvo.