Uruguay recomienda a ciudadanos que eviten viajar a Venezuela

El Gobierno uruguayo recomendó este miércoles a sus ciudadanos que eviten viajar a Venezuela debido a que en Caracas existen “impedimentos a la libre circulación”, “detenciones arbitrarias” y “secuestros”.

En virtud de la situación imperante en Venezuela, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay recomienda a sus ciudadanos evitar o posponer viajes a ese país. La realidad actual venezolana está caracterizada por impedimentos a la libre circulación de las personas, (…) casos de detenciones arbitrarias y secuestros por parte de las autoridades y de colectivos organizados no estatales”, afirmó la cancillería en un comunicado.

Asimismo, el ministerio afirmó que “se desconoce” el paradero de un uruguayo, residente en Estados Unidos, “del que se tuvo noticias de su detención al ingresar a territorio venezolano el 19 de octubre y sobre cuya situación aún no se ha recibido información oficial pese a las reiteradas solicitudes”.

Esta realidad genera gran incertidumbre sobre el estado actual del citado ciudadano y sobre la seguridad de nuestros compatriotas que viajen a Venezuela”, dijo.

La cancillería aseguró que la expulsión de los diplomáticos uruguayos de territorio venezolano implica “limitaciones adicionales” para brindar asistencia consular integral y servicios de emergencia a los connacionales.

La presente recomendación opera como aviso y no tiene efectos vinculantes. Se recuerda que los viajes son siempre a cuenta y riesgo del viajero, y que el Estado uruguayo no es responsable por las situaciones generadas por la observancia, desconocimiento o no atención de la presente recomendación”, finalizó.

El Gobierno uruguayo se negó a reconocer la reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que provocó por parte de Caracas el retiro inmediato de personal diplomático.

Venezuela celebró unas elecciones presidenciales el 28 de julio, en las cuales Maduro obtuvo el 51,95 por ciento de los votos, mientras que Edmundo González, su más cercano contendiente, alcanzó el 43,18 por ciento de los sufragios, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática desconoció los resultados y divulgó actas del CNE que probarían que su candidato fue el ganador de las elecciones.