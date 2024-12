Pasaje para Ocumare y Choroní no sufrió aumento

|| Luis Chunga

Transportistas que cubren la ruta Ocumare de la Costa y Choroní, aseguraron que hasta este sábado, desconocen el nuevo precio que comenzará a regir desde el Terminal Central de pasajeros de Maracay hasta el litoral aragueño .

Reconocieron que según la Gaceta oficial a partir del domingo 1 de diciembre el costo de los pasajes aumentará y se cobrará por kilometraje.

“A nosotros no nos han informado nada, desconozco cual será el nuevo precio, seguramente recién el lunes podemos tener una tarifa fija que comenzará a cobrarse a partir del martes 3 de diciembre”.

Según el fiscal de la ruta hacia Ocumare dijo que este domingo 1 de diciembre seguirán cobrando el mismo precio, “No tenemos información sobre el incremento, quizás recién el lunes 2 de diciembre se comience a cobrar el nuevo monto”, dijo

Por su parte un chofer de la ruta hacia Choroní dijo “Los choferes no sabemos nada sobre el nuevo precio, nos dijeron que según la gaceta oficial se va a cobrar de acuerdo al kilometraje, pero no nos dijeron el monto” dijo el conductor que prefirió mantenerse en el anonimato para no crear problemas en el gremio.

Actualmente la tarifa de pasaje hacia las costas de Aragua que durante todo el año permaneció en 4 dólares y presuntamente puede aumentar a 5 dólares, un incremento que seguro será aceptado a “regañadientes” por los conductores, aunque otros consideran que se trata de un ajuste necesario y es urgente.