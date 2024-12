“Ella quiere seguir estudiando”: Madre denunció caso de su hija de 16 años presa en Carabobo

“Ya van cuatro meses sin estar con ustedes”. Una adolescente de 16 años escribió a su madre una carta, donde se lee su nostalgia de no compartir con la familia. El pasado 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, fue detenida por la policía en el estado Carabobo, presuntamente en medio de una protesta.

“Ella quiere seguir estudiando. Yo la inscribí y ni siquiera ha podido ir al liceo”, contó la mamá de la muchacha, a través de un video que circula en redes sociales.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, su hija permanece privada de libertad y comparte celda con presas comunes.

“Estoy muy agotada y cansada, siento que ya no puedo más con este proceso tan horrible, mami. Todo lo que yo he pasado por algo que yo no hice, tú sabes que yo soy inocente”, se lee en otro fragmento de la carta de la estudiante de Bachillerato, que mantiene en ascuas a la progenitora, quien no halla a qué organismo acudir para denunciar el caso”.

La jovencita manifestó sentirse sin fuerzas ni ánimo mediante el escrito.

Ella es una de los menores de edad detenidos tras el proceso electoral del 28 de julio.

Sin embargo, la chica asegura que es inocente.

Expresó en la carta escrita a su madre: “Yo no soy una terrorista“.