Liberaron a Mariana González, adolescente detenida en el contexto poselectoral

El Ministerio Público informó el miércoles sobre la liberación de Mariana González, la adolescente de 16 años que fue detenida en Carabobo en el contexto poselectoral y que recientemente envió una conmovedora carta a su madre en la que dijo sentirse “sin fuerzas, sin ganas de vivir”.

A través de Instagram, la Fiscalía detalló que, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses —adscrito al Ministerio de Interior—, este miércoles se le realizó una evaluación médica a la joven, sin precisar más detalles, y fue solicitada la revisión de la medida.

“Dicha solicitud fue acordada ahora por el tribunal correspondiente, encontrándose dicha joven en libertad”, indicó la Fiscalía.

Tras el anuncio de la liberación, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó en X que la joven liberada tiene 16 años y fue “injustamente encarcelada”.

“Ningún niño debe seguir preso. Exigimos la libertad inmediata de todos los niños y adolescentes que siguen detenidos injustamente y la de todos los presos políticos en Venezuela”, manifestó la organización.

La joven Mariana González fue detenida el 29 de julio por la policía local mientras regresaba a casa luego de una salida con su novio, de acuerdo con declaraciones de su madre, Jenifer Febles.

LA CARTA

En la carta que se dio a conocer hace tan solo unos días, la joven describió el estado de agotamiento emocional y físico que padecía y expresó la angustia por no poder celebrar las próximas fiestas navideñas junto con sus seres queridos.

“Te extraño tanto, mamá. Tengo ansiedad y mucha depresión. Me hace falta la familia. Cuatro meses sin estar con ustedes, sin asistir a mis estudios, sin mi vida. Me quitaron todo y, la verdad, yo no merezco esto. Siento que cada día se me complica todo más y más, yo no quiero pasar Navidad sin mi familia. Todas las noches le pido a Dios que me dé fuerza y que me ayude, siento que ya no puedo más y que me quedo sin fuerzas”, indicó la joven en el texto enviado a su madre.

Mariana González, según su madre, tenía el sueño de formar parte de uno de los cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, el sufrimiento por el que ha pasado la ha hecho cuestionar su futuro profesional.

Las palabras de la adolescente preocuparon a Febles. “No quiero hacerte sentir mal, pero si no puedo estar con ustedes, no quiero estar con nadie. Prefiero morir. A veces quiero hacerme daño (…) quiero matarme antes que seguir sufriendo”, escribió la muchacha.

Con información de El Nacional