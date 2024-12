EE UU desmintió posible intervención militar en Venezuela

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, descartó que Estados Unidos vaya a intervenir militarmente en Venezuela.

“Ha habido no sé cuántas acusaciones de que vamos a intervenir militarmente en Venezuela y no es así. Eso no es en absoluto lo que estamos haciendo allí ni en ninguna otra parte de la región. Se trata de desarrollar la capacidad de los socios, mejorar la cooperación con los gobiernos y los gobiernos donde sea apropiado mantener ese tipo de cooperación”, aseguró en una entrevista exclusiva en NTN24.

“El señor Maduro tiene que hacer lo correcto y observar esa transición democrática; que él no lo haya hecho nos ha llevado a emitir unas 300 sanciones contra individuos; creo que un par de miles de sanciones en total y creo que seguiremos considerando nuestras opciones en ese sentido, pero el señor Maduro necesita hacer lo correcto”, insistió.

Sobre la licencia 41 de Chevron, dijo que no puede empezar a especular si eso cambiará de aquí al 10 de enero. “Solo puedo decirles que una vez más seguimos respetando la voluntad del pueblo venezolano, han votado con valentía y esos votos deberán ser respetados, y sus aspiraciones democráticas deben hacerse realidad”, concluyó el funcionario estadounidense.

||Con información de Versión Final