Diosdado Cabello confirmó detención de un militar argentino

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó ayer la detención del suboficial de la Gendarmería Argentina, Nahuel Agustín Gallo, en Venezuela.

“Con respecto a lo que dice la cancillería argentina, como les ha dolido eso, una persona fue detenida. Tú te metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Cómo lo logra?, ¿Qué venía a hacer a Venezuela?, ¿Cuál era su tarea acá en Venezuela? Eso no lo dicen, pero probablemente nosotros lo diremos en algún momento”, detalló.

“Ponen una fachada, que tenía su novia, su novio. Les dolió porque venía a cumplir una misión y no es que ha sido abortada la misión, les hemos dado un golpe duro, gracias a los organismos de seguridad del Estado”, resaltó durante una rueda de prensa.

Asimismo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) re-chazó las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.

“La fascista de Patricia Bullrich nos amenaza. Por Dios, declare la guerra a los ingleses que le quitaron las Malvinas. ¿Por qué no lo hacen?, ¿No es causa de guerra que le roben el territorio? Acá en Venezuela hay justicia, hay autoridades y soberanía y la cancillería argentina tiene sus formas”.

EDMUNDO GONZÁLEZ SERÁ DETENIDO

Asimismo, aseveró que no existe ni una posibilidad de que el opositor, Edmundo González Urrutia, pise el Aeropuerto Internacional de Maiquetía sin ser detenido. “Que el señor Edmundo viene, les están cayendo a cova, una vez más. El 10 de enero el único que se va a juramentar es Maduro. No hay ni una sola posibilidad, ni media posibilidad, de que el señor González no ponga un pie en Venezuela sin ser detenido”, aseveró.