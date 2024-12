Federación de Psicólogos mantiene “primeros auxilios” en Año Nuevo*

|| Agencias Nacionales

Clara Astorga, presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, indicó que la Navidad es un período plagado de emociones fuertes. “Muchas personas están pasando por situaciones particu-lares”, y posiblemente recuerdan “situaciones que no están en su vida en ese momento”, lo que lleva a la emoción de una época hermosa pero la nostalgia de no tenerla.

La separación familiar, las pérdidas, son particularmente dolorosas. “Todas las familias tienen per-sonas queridas que van a ver a través de la pantalla”, o a veces, ni siquiera eso. “Hay poblaciones más vulnerables, como los adultos mayores, los niños que tienen a sus padres fuerza» no pasan la Navidad como una época de felicidad.

Hay que comprender estos sentimientos, tener una mirada empática, describió Astorga en entrevista radial.

Astorga sumó el duelo económico, con la expectativa de regalar y estrenar “y no siempre la gente va a tener cómo regalar y cómo estrenar”. Lo importante “es acercarnos al otro”.

Instó a respetar si la persona prefiere quedarse en su casa y no participar en un ambiente festivo.

“Hay momentos en que no puedes pararte de la cama”, y no quieres ni asearte, ni comer, destacó. “Si no puedes, si se hace muy pesado el día a día”, o “si vives con mucha ansiedad”.

Recordó que se mantienen activos con cuatro programas en Navidad y Año Nuevo:

-Línea de atención de emergencia: 04242907338. Viernes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm. Es para primeros auxilios psicológicos.

-Psicoterapia breve en línea, con unas seis sesiones.

-Comunidad calmadamente, dirigido para el manejo de la ansiedad con una comunidad virtual.

-Servicio de atención a precios solidarios: 04242041281