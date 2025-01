María Corina Machado llamó a “todos” a salir a las calles el 9E

|| Agencia EFE

**Entretanto, Edmundo González será recibido hoy en Washington con una concentración en las cercanías de la sede de la OEA**

La líder opositora María Corina Machado llamó ayer a “todos” a salir a las calles de Venezuela y del mundo el 9 de enero, un día antes de la toma de posesión presidencial, que tanto el mandatario Nicolás Maduro como el líder antichavista Edmundo González Urrutia prometen asumir.

“Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. La libertad no se suplica, se lucha y se conquis-ta”, manifestó Machado en un audio publicado en X.

Pidió salir “llenos de confianza” porque -subrayó- “Maduro no se va ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás”.

“Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes, de hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo”, dijo la exdiputada, quien asegura estar en la clandes-tinidad al temer por su seguridad.

RECIBIMIENTO EN DC

Varios grupos de apoyo al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia convocaron ayer en las redes sociales una concentración para recibir al político ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington DC, hoy.

El político anunció su llegada a la capital estadounidense ayer por la tarde con un breve mensaje en su cuenta de X que decía “Tercera parada: Washington DC”, acompañado de una fotografía en la que se le ve sentado dentro de un auto, escuchando un teléfono y portando documentos.

“Recibamos juntos a nuestro primer presidente electo, Edmundo González Urrutia, en una con-centración que será un símbolo de esperanza y unidad para todos los venezolanos en el extranje-ro”, reza una publicación en Instagram de los equipos en el exterior de Comando ConVzla y el mo-vimiento Vente Venezuela.

El mensaje de Comando ConVzla -equipo que organizó la campaña presidencial del candidato de la PUD- sitúa la convocatoria a las 14.00 horas del lunes 6 de enero ante la sede de la OEA.