Maduro exhortó a integrarse para redactar la reforma constitucional

|| Agencias

_El mandatario nacional asumió su tercer mandato en Venezuela, mientras que la oposición denunció un “golpe de Estado”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió ayer su tercer mandato consecutivo, entre el desconocimiento internacional y la denuncia de factores de la oposición que calificaron el acto como un “golpe de Estado”.

Maduro, en el poder desde 2013, tomó juramento en la Asamblea Nacional. “Juro que este nuevo período presidencial será el de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia”, prometió un enérgico Maduro, vestido de traje oscuro, ante Jorge Rodríguez, uno de sus más cercanos colaboradores y jefe de la AN. “¡Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré!”, agregó el mandatario.

Y tal como anunció hace algunos días, el mandatario ratificó que firmará el decreto para convocar a una reforma constitucional, para refrescar al Estado, además de convocar a una gran jornada de diálogo nacional.

“Firmaré el decreto de reforma constitucional, pienso que esta Asamblea Nacional tiene la autoridad política y moral para ser el epicentro de este proyecto y luego de tener el proyecto con los distintos sectores y con la autoridad que me da el pueblo se entregará el proyecto de reforma para mejorar y embellecer. Mucho trabajo, muchos sueños”, afincó el presidente.

En este sentido, llamó a un nuevo proceso de diálogo. “Convoco a todos los sectores del país a una gran jornada de diálogo incluyente unitario para dar paso a una gran reforma constitucional que democratice más y actualice sobre las bases de la nueva economía, la nueva sociedad más humanista y democrática, para defender al país”, remarcó.

Aseguró que a Venezuela no le impondrán un presidente. “No han podido ni podrán (…) dije que iba a haber paz y hay paz y habrá paz”, expresó.

Asimismo, el jefe de Estado dijo que jamás había “visto una conspiración como la que estamos derrotando. Los supremacistas se creen dueños del mundo, creen que ha llegado la hora de un nuevo orden”.

Enfatizó en que el Estado venezolano ha ejercido la legítima defensa “frente a una conspiración mundial, pública, evidente y comunicacional del poder de los Estados Unidos y de sus satélites y esclavos en Latinoamérica y el mundo”.

En este sentido dirigió un mensaje al gobierno Norteamericano saliente. “Se la ganamos, no pudieron con nosotros. No es un hombre, es un pueblo, que se crece, porque somos ejemplo para el futuro”.

ELECCIONES DE ESTE AÑO

Maduro manifestó que el Consejo Nacional Electoral está trabajando en los cronogramas para los comicios programados para este año, pero sugirió nuevamente que no quiere que se hagan todos los procesos juntos.

Propuso que la nueva Asamblea Nacional se elija primero, para luego escoger a alcaldes, gobernadores, diputados a consejos legislativos y concejos municipales.

“La AN que se elija tomaría posesión el 5 de enero del próximo y pacífico año 2026. Pero ya estamos trabajando la lista de candidatos a todo nivel. Nosotros vamos previendo los escenarios y nos vamos preparando para la gobernabilidad y la paz, para el crecimiento económico garantizado de este 2025 que será maravilloso”, indicó.

Recordó que el chavismo ha “ganado 29 elecciones, porque en Venezuela hay un poderoso bloque histórico de cinco generaciones activadas”.

“Nosotros fuimos a un proceso electoral y el fascismo a una guerra. Ellos fueron a una preparación para el asalto al poder, guarimbas y llamar a una invasión, en su conspiración los derrotamos la paz volvió a las 48 horas, pero uno de los grandes logros fue la gran consulta pública nacional que nos permitió debatir con el pueblo los problemas del país y las líneas priorizadas rumbo al 2054”, resaltó.

SEGURIDAD

En su discurso, el recién juramentado presidente venezolano instó a consolidar los planes de seguridad, para combatir a los grupos criminales, “financiados por la oligarquía colombiana”.

“En Venezuela estamos preparados para todo. Consolidar los mecanismos de defensa. Lo hemos venido logrando combatiendo los grupos criminales financiados por Uribe e Iván Duque, pero les digo, los tenemos derrotados a sus narcotraficantes y trenes paramilitares”.

Igualmente, se refirió a la transformación, protección y desarrollo, enfocado en “la máxima igualdad social”, al tiempo que aseguró que construirán tres millones de viviendas.

“CUENTEN CONMIGO”

El presidente Nicolás Maduro envió un mensaje a los empresarios del país: “Cuenten conmigo, yo cuento con ustedes, somos la mayor garantía de seguridad y estabilidad. Soy un hombre de diálogo, somos la mayor garantía de la paz y la existencia de la República”.

Aseguró saber escuchar y aprender, hasta las más duras críticas y señalamientos. “Estamos enfrentados a corrientes negacionistas e intolerantes que nos quieren matar y destruir la idea de patria”.

DEL OTRO LADO

La oposición mayoritaria de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció un “golpe de Estado”, luego de que la AN juramentó como presidente para el período 2025-2031, a Nicolás Maduro.

“Se ha consumado un golpe de Estado en contra de los derechos del pueblo venezolano», señaló la PUD en un comunicado publicado en X.

La coalición opositora sostuvo que, a partir de ayer inició una “nueva etapa en esta lucha por la libertad de Venezuela en todo el territorio nacional y en todos los sectores que conforman” la nación.

“Debemos hacer sentir una conducta de resistencia democrática permanente y activa, hasta que se respete la Constitución Nacional y en especial la soberanía popular”, añadió.

RECONOCIMIENTO DE LA FANB

Posterior a su investidura, el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó desde el patio de la Academia Militar en Caracas un acto de reconocimiento por parte de la Fuerza Armada Nacional.

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, reiteró el respaldo de la FANB hacia el mandatario electo y ratificó su victoria en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

LA FRASE

“Saben que no soy un patiquín, que no soy un hecho artificial, no represento mafias, ni cúpulas, ni apellidos, saben que no me subordino a nadie”.

LA CIFRA

125 países enviaron sus delegaciones para la investidura presidencial.

EE UU

Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, consideró que Nicolás Maduro “no tiene derecho a reivindicar la presidencia” en Venezuela. Agregó que su país está listo para apoyar “la vuelta a la democracia”.

REINO UNIDO

Se sumaron a las sanciones de la UE en contra de funcionarios venezolanos y tildaron de ilegítima la presidencia de Nicolás Maduro.

UNIÓN EUROPEA

Kaja Kallas, representante para política exterior de la UE, informó que refrendaron las sanciones contra funcionarios del gobierno y consideraron que la investidura de Maduro “carece de legitimidad”.

PERÚ

Dina Boluarte, presidenta de la nación inca, calificó de “fraudulenta” la investidura de su par venezolano y reiteró que “no lo reconoce” como presidente de Venezuela.

BOLIVIA

Luis Arce, presidente de Bolivia, felicitó a su par de Venezuela, al tiempo que deseó “éxito en su nuevo período de gobierno de seis años.

CANADÁ

El gobierno de esta nación anunció la imposición nuevas sanciones contra 14 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. “No toleraremos la erosión del proceso democrático”.