María Corina Machado envía nuevo mensaje: «Siempre supimos que la última parte sería la más difícil»

La líder opositora, María Corina Machado, precisó por medio de un mensaje, publicado en su cuenta X, «Venezolanos, Siempre supimos que la última parte sería la más difícil. Ahora vamos para el round GANADOR. Hasta el final y de la mano de Dios», esto en relación con la investidura presidencial de Nicolás Maduro, el pasado 10 de enero.

A continuación el mensaje íntegro:

Venezolanas, venezolanos, hoy lunes 13 de enero quiero plantear algunas cosas importantes para que no se pierda el foco en este momento crítico.

Ante las dudas que quizás algunos pueden sentir, debemos entender muy bien dónde estamos en este momento. Como ustedes saben desde hace años venimos trabajando juntos en una estrategia para debilitar, derrotar y desalojar de Miraflores a los usurpadores del gobierno de nuestro país, gracias a esa estrategia centrada en la verdad, logramos hacer primarias ciudadanas, reunimos a todo el país, construimos una inmensa mayoría popular, ganamos por paliza las elecciones presidenciales y con las actas en la mano probamos nuestra rotunda victoria electoral.

Los venezolanos hemos hecho posible todo lo que nos decían que era imposible, y sí ha sido una ruta larga, difícil llena de obstáculo, donde miles de venezolanos hemos hecho enormes sacrificios, pero gracias a la cual pudimos construir la posición ganadora en la que estamos ahora, y si alguien duda que nos encontramos en una posición ganadora, yo lo invito a reflexionar y a ver todo el panorama actual de manera cruda, porque la realidad es que este régimen se quedó reducido a una cúpula criminal.

Un grupúsculo de corruptos, que está quemando todos los recursos que le quedan para resistir como puede ante un pueblo que los tiene rodeados, un pueblo que además tiene por detrás apoyándolo de frente a toda la comunidad internacional democrática del planeta, ellos quisieron montar una farsa electoral y salieron trasquilados, ahora ninguno de sus antiguos aliados se les quiere ni acercar, nadie excepto ese par de joyas que vinieron de Cuba y Nicaragua, ninguno más asistió a la farsa esa que montó Maduro para su supuesta juramentación chimba, apuraditos y escondidos en el salón más chiquito que pudieron encontrar.

Pero mientras tanto cada vez son más los países que reconocen al Edmundo González como el presidente electo de todos los venezolanos, entre ellos Estados Unidos, Italia, Argentina, Panamá, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Israel, Canadá, el Parlamento Europeo que lo hizo ya hace tiempo igual que no sé cuántos congresos de países alrededor del mundo, además la izquierda democrática los abandonó, porque nunca mostrarán las actas que prueban su apabullante derrota, así será que el propio presidente (Gabriel) Boric de Chile, lo dijo clarito, el régimen de Maduro es una dictadura.

Además, la administración de Biden se las ha cantado clarito también y el próximo presidente Donald Trump, a punto de juramentarse en unos días, les tiene ganas, y ya les avisó lo que les viene encima.

Ellos en el régimen saben que son pocos y que están aislados, saben que sus días en el poder están contados y no son muchos, por eso están paranoicos, y no duermen, pasan las noches en vela escuchando el tic tac del reloj, sabiendo que se acerca su final y teniendo ser vendidos por cualquiera de las personas que tienen alrededor. Eso es así porque los venezolanos hemos llevado esta lucha hasta su último capítulo, que evidentemente es el más difícil y el más peligroso.

Sabemos que este es el momento más difícil, porque aquí nadie se chupa el dedo, conocemos los riesgos y los hemos asumido, por eso estamos montados en el ring, dando la pelea pegando y recibiendo coñazo con la determinación de que si no ganamos en el primero en el segundo asalto, pues ganaremos en el tercero o en el cuarto, pero ganaremos porque ya los tenemos contra las cuerdas, aislados como están solo les quede intentar confundirnos y asustarnos, ellos saben que nuestra fortaleza emana de nuestra defensa de la verdad, y para tratar de destruir eso generan cientos miles de noticias videos falsos qué sé yo pretenden así confundirte desmoralizarte hasta que sientas que ya no puedes creer en nada ni nadie, pero una vez más se equivocan.

Por eso en esta fase crucial que atravesamos ahora en este momento crítico, te pido que me escuches con mucha atención, cada uno de ustedes mis queridos venezolanos, en una lucha como está la batalla principal se libra en las mentes y en los corazones de cada uno de nosotros, eso quiere decir que la victoria sobre el miedo es un acto de la voluntad, valiente no es quien no tiene miedo valiente es quien vence el miedo, y esa es una decisión de la mente y del corazón que nace en la certeza de que somos millones, y que tenemos la razón, y por eso no podemos dudar ni un instante que estamos haciendo lo correcto.

La dignidad jamás retrocede, el bien nunca debe ceder ante el mal, la verdad no se arruga ante la mentira, y frente a las prácticas oscuras y las brujerías del régimen, nosotros tenemos a Dios.

Nuestra lucha es justa y necesaria, por eso debemos ganarla y la vamos a ganar, créame, ningún criminal puede quebrar el espíritu de quien tiene esto bien claro, cómo vamos a tenerle miedo ahora al cuero al tigre, ahora menos que nunca, hemos derrotado al régimen y lo repito, lo tenemos contra las cuerdas, somos parte de ese inmenso bravo pueblo cuyo mandato soberano vamos a hacer cumplir, ustedes lo saben, yo no me voy a detener, y yo sé que ustedes tampoco.

Vienen nuevas acciones, ahora vamos para el round ganador, yo los necesito a todos fuertes y listos físicamente, mentalmente y sobre todo espiritualmente, para que cada uno de nosotros haga su parte, esta lucha la damos juntos y la vamos a ganar porque esto es hasta el final y vamos de la mano de Dios.