Venezuela alcanzó su mayor producción petrolera en 6 años

AN

Venezuela, afectada por las sanciones, aumentó su producción petrolera en 110.000 barriles diarios en 2024 a un máximo en seis años de 870.000 bd, según un reporte de Argus. En diciembre, la extracción de crudo fue de 900.000 barriles por día, un aumento de 20.000 bpd en comparación con el cierre de noviembre.

Venezuela es uno de los tres países de la OPEP que no está sujeto a cuotas de producción en el contexto de la alianza OPEP+ que busca revertir el descenso de su producción consolidada en 2025. Sin embargo, la tarea no resultará fácil. Irán y Libia son los otros productores no sujetos a cuotas.

Irán aumentó la producción en 380.000 barriles diarios a 3.32 millones de bd, el nivel más alto desde 2018, a pesar de la continuación de las sanciones estadounidenses a sus exportaciones de petróleo, mientras tanto Libia vio caer su producción en 60.000 barriles por día a un promedio anual de 1,11 millones de bpd, principalmente debido a cierres por motivos políticos, pero terminó el año en 1,4 millones de barriles diarios, el nivel más alto en más de una década.

Ya estos países han comenzado a tener cierta incidencia en la estrategia de recortes de producción, pero no se habla de asignarles cuotas, porque, previsiblemente, Venezuela e Irán continuarán sometidos a sanciones que limitan sus exportaciones de crudo.

html,

body,

body *,

html body *,

html body.ds *,

html body div *,

html body span *,

html body p *,

html body h1 *,

html body h2 *,

html body h3 *,

html body h4 *,

html body h5 *,

html body h5 *,

html body h5 *,

html

body

*:not(input):not(textarea):not([contenteditable=””]):not(

[contenteditable=”true”]

) {

user-select: text !important;

pointer-events: initial !important;

}

html body *:not(input):not(textarea)::selection,

body *:not(input):not(textarea)::selection,

html body div *:not(input):not(textarea)::selection,

html body span *:not(input):not(textarea)::selection,

html body p *:not(input):not(textarea)::selection,

html body h1 *:not(input):not(textarea)::selection,

html body h2 *:not(input):not(textarea)::selection,

html body h3 *:not(input):not(textarea)::selection,

html body h4 *:not(input):not(textarea)::selection,

html body h5 *:not(input):not(textarea)::selection {

background-color: #3297fd !important;

color: #ffffff !important;

}

/* linkedin */

/* squize */

.www_linkedin_com

.sa-assessment-flow__card.sa-assessment-quiz

.sa-assessment-quiz__scroll-content

.sa-assessment-quiz__response

.sa-question-multichoice__item.sa-question-basic-multichoice__item

.sa-question-multichoice__input.sa-question-basic-multichoice__input.ember-checkbox.ember-view {

width: 40px;

}

/*linkedin*/

/*instagram*/

/*wall*/

.www_instagram_com ._aagw {

display: none;

}

/*developer.box.com*/

.bp-doc .pdfViewer .page:not(.bp-is-invisible):before {

display: none;

}

/*telegram*/

.web_telegram_org .emoji-animation-container {

display: none;

}

/*ladno_ru*/

.ladno_ru [style*=”position: absolute; left: 0; right: 0; top: 0; bottom: 0;”] {

display: none !important;

}

/*mycomfyshoes.fr */

.mycomfyshoes_fr #fader.fade-out {

display: none !important;

}

/*www_mindmeister_com*/

.www_mindmeister_com .kr-view {

z-index: -1 !important;

}

/*www_newvision_co_ug*/

.www_newvision_co_ug .v-snack:not(.v-snack–absolute) {

z-index: -1 !important;

}

/*derstarih_com*/

.derstarih_com .bs-sks {

z-index: -1;

}