Fedecámaras denunció “voracidad fiscal”

||EFE

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), principal patronal del país, denunció ayer "la voracidad fiscal" que, a su juicio, existe en país, tras la reforma aprobada la semana pasada de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

En una rueda de prensa, Carlos Fernández, presidente del organismo, expresó la preocupación de la patronal "por algunos elementos que pudieran, de alguna manera, dificultar mucho más" el "camino de la recuperación" que considera que ha iniciado Venezuela.

"Básicamente, nos referimos al tema de la voracidad fiscal que se ha venido expresando con diferentes manifestaciones", subrayó.

Acerca de la Ley de Grandes Transacciones Financieras, advirtió que Fedecámaras no pudo hacer observaciones durante el periodo de consulta previo a su aprobación.

"No tenemos conocimiento de que se haya puesto el 'ejecútese' y haya salido en Gaceta Oficial y aspiramos a que todavía haya una consideración para nosotros poder expresar las preocupaciones de esta ley", dijo.

Puntualizó que la reforma trae dificultades para el sector bursátil y agrícola e incluye a ciudadanos "naturales" exentos del pago de este tributo en la ley anterior.

"Pensamos que estas leyes siempre deben ser de carácter temporal para atender algunos temas de emergencia en materia fiscal. No entramos a cuestionar si la emergencia es o no existe, pero no puede ser de naturaleza permanente, no puede ser con tributos que pueden llegar hasta al 20 %, apuntó.