Diosdado Cabello enfatizó que el PSUV está listo para participar en las elecciones del 27A

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, destacó que están listos para participar en los comicios electorales a realizarse en el país, declaraciones que agregó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara el 27 de abril de 2025 para llevarse a cabo una elección integral donde serán escogidos diputadas, diputados de la AN y elecciones regionales.

“Hay gente que le tiene miedo a las elecciones, hay gente que lo que le gusta es la vía de la violencia, jamás han tenido como meta el tema electoral, los chavistas informamos que estamos listos, cumpliendo con lo establecido en los reglamentos y la Constitución, para participar activamente en estas elecciones”, expresó Cabello durante la rueda de prensa del PSUV.

Señaló que el CNE es el único ente que tiene la competencia para cumplir esta tarea, y dejó en claro que estas elecciones no las hará ningún organismo paralelo o delincuencial “de los cuales nos tiene acostumbrados el sector fascista de la oposición venezolana”.

Advirtió que quienes no reconozcan al CNE y no cumplan con el documento firmado donde se respeten los resultados, no participarán más en elecciones.

“Las elecciones ya anunciadas por el CNE se realizarán quiera o no quiera la extrema derecha fascista”, así lo aseguró Diosdado Cabello haciendo referencia a la nueva campaña de abstención de sectores de oposición venezolana.

Seguidamente, el también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz destacó que 37 organizaciones políticas, más todos los movimientos sociales, están de acuerdo con que se lleven a cabo las elecciones en la fecha pautada por el CNE.

Seguidamente, resaltó que no cesarán en la vía de las elecciones y la Constitución.

“La Constitución va a cumplir 26 años y hay cosas que han cambiado, una de las cosas el Poder Popular, la organización popular”.

Finalmente, añadió que estas elecciones del 27 de abril son un paso para la consolidación de la paz en los próximos años.

|| Con información de El Universal