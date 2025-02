Capriles confirmó que sí votará en las elecciones del 27Abr: Con la abstención no hemos logrado algo

El dirigente opositor, Henrique Capriles, confirmó este miércoles que sí votará en las elecciones convocadas para el próximo 27 de abril.

En ese sentido, acotó que “nunca más” se abstendrá en unas elecciones.

“Con la abstención nunca hemos logrado algo, jamás. No se logra absolutamente nada quedándose en la casa y no alzando la voz. No se va a lograr nada con quedarnos en la casa y agarrar el teléfono y poner un mensaje en las redes sociales. Yo respeto al que diga que no quiere hacerlo, pero también hay que respetar, y ahí me anoto yo, los que no vamos nunca más a abstenernos en unas elecciones”, dijo en un audio compartido en su canal de WhatsApp.

Asimismo, indicó que “no me voy a anotar en la de quedarme callado y no hacer nada”.

“Mientras podamos presentar la cédula y no sea un delito, yo voy a votar. No me voy a quedar en casa el 27 de abril. Ya veremos cuáles son los candidatos; por supuesto, no vamos a votar jamás por una oposición falsa”, señaló.

||Con infoemación de Caraota Digital