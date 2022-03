AN negocia devolución de empresas expropiadas

|| Agencias Nacionales

Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Dialogo, Paz y Reconciliación, informó, que el parlamento ha venido realizando encuentros con el directorio de Fedecámaras y, durante meses, trabajaron en distintos temas de interés y uno de ellos fue la elaboración de un listado y posteriores entrevistas con dueños de empresas que, en el transcurso de estos últimos años, han pasado a manos del Estado.

En el proceso de evaluación de las situaciones particulares de estas empresas participaron, además, los legisladores Francisco Torrealba, José Gregorio Correa, M/G Antonio Benavides Torres y Óscar Ronderos.

“La primera de la lista era el Centro Sambil La Candelaria. Hicimos también unas sesiones de trabajo con la familia Cohén y se presentó un informe al Ejecutivo Nacional, concretamente a la Vicepresidencia de la República, con la solicitud de la devolución. Después de las diligencias que se efectuaron y la acción de la Procuraduría General de la República, se concretó la devolución”, explicó Martínez.

El parlamentario anunció que trabajan en esa lista de empresas expropiadas, con la intención de que sean devueltas a sus dueños originales de forma progresiva. No reveló los nombres de las empresas para no entorpecer los avances de las conversaciones que, aseguró, “están bastantes adelantadas”. No obstante, destacó que pertenecen a los sectores industrial, servicios y agropecuario.

“Próximamente se inicia una segunda etapa del proceso de diálogo y entre los temas a los que se le dará prioridad está atender estas solicitudes. No podemos decir que la semana que viene estos casos van a estar resueltos porque es un proceso complejo; pero sí está en la agenda de actividades de la Comisión de Dialogo, Paz y Reconciliación para este año, adelantar gestiones para devolución de empresas”, indicó el diputado Martínez.