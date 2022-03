Ministra Santaella: Nos incorporamos de manera masiva a las instituciones

La ministra de educación, Yelitze Santaella, informó que la asistencia a las aulas se cumplió en todos los niveles baja el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.

“Nos incorporamos de manera masiva a las instituciones” manifestó Santaella y posteriormente agregó “Se incorporan a la actividad escolar para recibir con alegría, con amor, con entusiasmo al futuro de esta patria”.

Aseguró que se reintegraron 29.103 instituciones a la actividad escolar entre ellas: más de 15 mil escuelas nacionales, más de 7 mil estadales, más de 4 mil privadas, más de 600 subvencionadas, más de 300 autónomas y más de 300 municipales.

En entrevista concedida para Venezolana de Televisión, Santaella precisó que se mantiene el Plan de Vacunación Escolar, y aseguró que el 73% de los niños estan inmunizados.

Explicó que existen instituciones que no reactivaron actividades por no reunir las condiciones necesarias establecidas por el gobierno, pero que esto no era motivo para excluir niños del sistema educativo e invitó a tomar acción para reactivarse lo más pronto posible.

Agregó que más de 56 mil docentes recibieron su titularidad a través de programas establecidos por el gobierno nacional, además de personal administrativo y obrero.

“Si existiese algún déficit estamos en capacidad de responder” aseguró cuando se le pregunto sobre una posible falta de maestros.

Sobre el Plan de Alimentación Escolar (P.A.E.), señaló que han establecido un grupo de cocineros para garantizar la comida de todos los alumnos. Además de la entrega de cerca de dos millones de bultos escolares, que incluyen desde el uniforme hasta todos los elementos necesarios para realizar las actividades del aula.

AUMENTO DE SUELDO

En el tema de los salarios, Santaella precisó que matienen conversaciones con todos los sectores para entender su realidad y requerimientos.

Explicó que realizaron con un aumento del 1757%, pasando de 7 bolívares a 230 aproximadamente; el incremento se hizo efectivo el pasado viernes.

Por último, detalló que el sistema de pagos está incentivado y respaldado por otras primas, antiguedad de los maestros y grado que estén impartiendo.

Con Información de Unión Radio