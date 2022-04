Guaidó: Abrir oficina de la CPI en nuestro país es un avance

El líder opositor, Juan Guaidó, se pronunció este jueves luego de conocer que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se reunió en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro y anunciara que se abrirá una oficina en Caracas para investigar los crímenes de lesa humanidad en el país.

A través de su cuenta oficial de la red social Twitter, Guaidó reiteró que “en Venezuela se han cometido y se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad”.

“El anuncio del Fiscal Karin Khan, de abrir una oficina de la CPI en nuestro país, es un avance para determinar responsabilidades y que se haga justicia, algo que hoy no existe para los venezolanos”, precisó.

Igualmente, Guaidó denunció que se “ha intentado manipular con una falsa reforma judicial para simular justicia, no para resarcir a las víctimas ni asegurar la no repetición de los hechos. En Venezuela no hay justicia ni independencia de poderes, solo estarán garantizadas en democracia y libertad”.

Indicó al país que “Esto nos debe alentar a seguir la denuncia, el acompañamiento y los esfuerzos por lograr el cambio en el país. Venezuela ha valido, vale y valdrá la pena la lucha”.