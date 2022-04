Empresas enfrentarían sanciones si no cobran el IGTF

AN

Una empresa que no cobre el Impuesto a las Grandes Trasacciones Financieras (IGTF) a los pagos con divisas o criptomonedas distintas al Petro se expone a severas sanciones, establecidas en el Código Orgánico Tributario (COT) vigente, las cuales consisten en multas que van desde 100% hasta 1.000% del tributo, según la falta y no excluyen las penas de prisión.

La advertencia la formuló la socia de Asesoría Fiscal de la consultora PwC Venezuela, Ana Azevedo Paixão, como recordatorio de los riesgos a los que se exponen las empresas y personas calificadas como Sujetos Pasivos Especiales (SPE) perceptores del IGTF si, por alguna razón que la autoridad tributaria considere injustificada, no cumplen con el cobro y su inclusión en la factura respectiva.

En su cuenta de Twitter, Azevedo Paixão señaló que “de acuerdo al COT el no percibir los tributos estará sujeto a una sanción de 500% sobre monto tributo no percibido y por percibir de menos del 100%. En caso de percibir el tributo y no enterarlo a la AT (Autoridad Tributaria) estaría sujeto a una sanción de 1000%, sin perjuicio de penas de prisión”.

Por otra parte, los consumidores deberán estar atentos al hacer sus pagos, pues solo aquellos comercios considerados SPE, están obligados a cobrar este gravamen.