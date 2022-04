Liquidez monetaria registró fuerte aceleración

|| Agencias Nacionales

El registro de la variación de la inflación de cierre de marzo, reportado por el Banco Central de Venezuela (BCV) es objeto de debate entre la comunidad de economistas y en las empresas, debido al movimiento excepcionalmente bajo de los precios que muestra, con una variación mensual de apenas 1,4%, la menor desde 2012, mientras que, por el contrario, el Observatorio Venezolano de Finanzas informó una variación de 10,5% en el mismo período.

Un detalle relevante es que, justamente en marzo, la liquidez monetaria registró una aceleración evidente, a tal punto que, en el corte terminado el pasado 1 de abril, el propio Banco Central de Venezuela mostró un incremento de 12,25% semanal del circulante, que sobrepasó la barrera histórica de los 6 millones, al ubicarse en 6.288.362 bolívares. Sin los seis ceros eliminados por la reexpresión monetaria, la cifra sería de 6.288 billones.

Esta es la mayor alza registrada desde diciembre de 2020, cuando, en el corte semanal terminado el día 11, este indicador subió 12,69%.

Entre las semanas terminadas el 25 de febrero y el 1 de abril, la liquidez subió 23%, mientras que en el mes anterior el incremento fue de 17,9% y al término de enero el crecimiento en relación con diciembre fue de solo 3,13%. En lo que va de año, el circulante ha crecido 49,54%, una variación que sigue siendo inferior al 80,41% del mismo período de 2021, pero que denota una mayor emisión monetaria precisamente en el mes con menor incremento del Índice Nacional de Precios.

La explicación podría ser un aumento no menor de la oferta de bienes en la cesta que pondera el ente emisor para el cálculo del INPC, pero no hay cifras oficiales para corroborar esta idea, pues la autoridad monetaria no presenta datos sobre el Producto Interno Bruto (PIB) desde el primer trimestre de 2019, hace ya tres años.