Andiep: 70% del presupuesto de los colegios privados va dirigido al personal educativo y obrero

Fausto Romeo Monte, presidente de Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep) y coordinador de la Comisión de Educación de Consecomercio, señaló que este año han dado instrucciones a todos los afiliados para que preparen el presupuesto para dar a conocer la cuota de escolaridad que empezará a regir desde septiembre de este año.

Asimismo, indicó en entrevista radial, que durante estos dos años, cerraron instituciones educativas porque no se supieron manejar ante la situación crítica de la pandemia y en donde algunos padres no pagaban el colegio porque sus hijos no iban a clases presenciales.

Sostuvo que pagar la mensualidad de la escolaridad no solo es para que los alumnos estén en las aulas, sino que incluye todo el contenido pedagógico.

“El 70% de nuestro prepuesto va todo referido al seguro social, bonos, todo lo que tiene que ver con el personal laboral”, sumó.

Cabe acotar que la recuperación de las áreas de los colegios que estuvieron en desuso durante la pandemia “es extensa y costosa”.

Manifestó, además, que los padres y representantes deben saber cuál es el proyecto educativo que le están impartiendo a sus hijos y no el curriculum que manda el Ministerio de Educación, que “es bien obsoleto y hay que actualizarlo”.

Igualmente, el incremento de la matrícula escolar podría ser entre 60% y 80%, y cada colegio tiene programas de becas o media beca para ayudar a padres y estudiantes.