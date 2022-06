Hortalizas se están pudriendo en los supermercados

|| Agencias Nacionales / Foto Rodolfo Gamarra

La producción agrícola se ve mermada por la escasez de fertilizantes, la falta de disponibilidad de diésel y el nulo financiamiento, sin contar que también ha bajado el consumo por parte de los venezolanos; así lo indicó Celso Fantinel, presidente de Fedeagro.

Con respecto al combustible indicó que, si bien es cierto que se está colocando el diésel en las estaciones de servicios a precio internacional, hay que destacar que el problema real es la falta de disponibilidad del combustible.

La invasión de Rusia a Ucrania, está afectando al sector agrícola por la escasez de fertilizantes y lo costoso que se ha puesto a raíz del conflicto.

Afortunadamente los productores lograron prepagar entre octubre y noviembre del 2021, el fertilizante a Rusia, el cual llegó en los meses de enero, febrero y marzo.

“Preocupa que las compras de fertilizantes se hicieron para este ciclo de siembra en específico, pero en octubre estaremos en alerta naranja” advirtió Fantinel.

El productor agropecuario señaló que, el consumo de las hortalizas es muy escaso. “Hay muchos venezolanos que no comen hortalizas, muchas hortalizas se regalan o se venden por debajo de los costos de producción, porque se pudren en los supermercados, no la compra el venezolano, no tiene cómo”.