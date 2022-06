Elecciones primarias presidenciales de la oposición serán abiertas

Agencias AFP/EFE

La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela anunció este martes que todas las personas que quieran un cambio político en el país podrán medirse en las primarias que prevén realizar en 2023, de cara a las presidenciales de 2024, pues la contienda no será exclusiva para quienes sean postulados por los partidos que integran la coalición antichavista.

“Este proceso no está concebido para que participen solamente los candidatos postulados por partidos políticos (…) Esta primaria la estamos promoviendo y la vamos a organizar para que participen todos los demócratas que quieren un cambio en nuestro país”, dijo Omar Barboza, secretario del bloque, en rueda de prensa.

El opositor, que leyó un comunicado, aseguró que numerosos sectores de la sociedad civil, entre ellos profesionales y sindicales, están empezando a organizarse para participar y promover esta iniciativa que, subrayó, es “de todos y para todos”.

NO FUERON CONVOCADOS

La principal alianza de partidos políticos de oposición en Venezuela no ha sido convocada por la delegación de Estados Unidos que viajó al país para continuar conversaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo este martes un vocero.

“Somos un cuerpo político, no somos un cuerpo institucional, si alguien nos invita a conversar, conversamos, pero no hemos sido convocados, no conocemos la agenda”, dijo a periodistas Omar Barboza, coordinador del bloque opositor.

Sobre la visita de representantes de Washington, que coincide con los problemas de suministro y el alza en los combustibles tras la guerra en Ucrania, Barboza insistió en que la “plataforma unitaria” no tiene “información”.

“Ellos están en una agenda propia de la cual hacemos mal en informar, porque no la conocemos”, respondió Barboza ante la insistencia de los periodistas, durante una rueda de prensa en la que reiteraron su plan de convocar elecciones primarias para definir un candidato que enfrente al chavismo en las presidenciales de 2024.