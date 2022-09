266 mil personas han participado en Cursos de Planificación Popular en el marco de las 3R.NETS

El Plan de Formación Masiva en Planificación Popular, dictado por la Escuela Venezolana de Planificación, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación, alcanzó esta semana la cifra de 266 mil participantes en los distintos cursos que se han dictado este año.

Así se conoció durante el curso que se realizó este jueves y que se denominó “Ética Bolivariana y las 3R. NETS”, que contó con la participación de 35.605 personas, y que tuvo como objetivo fortalecer la Ética, desde El Libertador Simón Bolívar, para la transformación; el poder moral, la moral social y la política, conforme al proyecto colectivo de la nación.

El vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, detalló que esta es la segunda jornada que se le dedica al tema de la ética, por lo que se hizo necesario profundizar en la ética Bolivariana, “como un gran concepto, como una gran apuesta, desde el punto de vista histórico del país y no como algo etéreo de normas generales de buena conducta”.

Al respecto, el ministro de Planificación destacó que el tema de la ética bolivariana es de una gran importancia para el pueblo venezolano, y para referirse a ello, es necesario hurgar en el Plan de la Patria, y ver cuáles son los códigos de conducta que nos vinculan como nación, “el código de los principios y los valores bolivarianos, del máximo interés de la nación”.

El primero de los códigos es el primer objetivo del Plan de la Patria, que es la Soberanía, la preservación de los recursos estratégicos, la integralidad territorial, la soberanía y defensa del territorio, la soberanía alimentaria, la soberanía tecnológica y los procesos de descolonización como un gran principio ético, “asumirnos como no colonia asumirnos independientes”.

“El debate de estos años con quienes mantienen una postura contra los intereses del país, es si la soberanía existe o no existe; si somos colonia o no somos colonia; si la independencia es o no es un máximo interés nacional; si la integralidad territorial es o no es un principio que nos deba identificar como país, independientemente de las posiciones políticas que se tengan”, sostuvo el vicepresidente.

Por su parte el vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular Para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, quien disertó sobre Bolívar y la Geopolítica destacó que en Venezuela “estamos retornando a eso que nosotros, toda la vida de Bolívar para acá, hemos levantado, esa bandera de independencia y soberanía, de no injerencia en los asuntos internos y en la autodeterminación de los pueblos”, concluyó Padrino.

