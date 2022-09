Venezuela no da por terminada la pandemia

|| AVN / Foto Cortesía

El presidente Maduro dijo que mantendrán las medidas de bioseguridad hasta tanto este virus tenga el tratamiento de una gripe

Durante una reunión con el alto mando de la revolución del PSUV, el presidente Nicolás Maduro, advirtió a los venezolanos, que “la pandemia no se ha terminado” en el país, por lo que exhortó a mantener la bioseguridad y vacunarse, hasta existan las medicinas para darle tratamiento al coronavirus como una gripe.

“Mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decretó el fin del COVID-19 en su país, aquí en Venezuela no es así. Vamos a seguir la seguridad extrema, no vamos a relajarnos, que hay mayor control con la vacunación y los cuidados es una cosa, pero no ha terminado, cuando realmente estemos tratando esta enfermedad como una simple gripe, anunciaremos las nuevas medidas”, reiteró el mandatario.

ATENDIDO 68% CASOS DE AGUA

El presidente afirmó que 68% de las denuncias que se realizaron a través de la VenApp, en materia de agua, ya fueron atendidas y solucionadas.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el jefe de Estado indicó que se ha revisado la capacidad de atención del 1×10 del Buen Gobierno, para poder responder de forma rápida a las denuncias en materia de agua.

Reiteró que la meta de 2022, es garantizar 95% de suministro de agua potable al pueblo venezolano.

JURAMENTARÁN A LAS ESTRUCTURAS

Para este jueves se llevará a cabo el acto de juramentación de los nuevos miembros de las estructuras de bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), electos la última semana de agosto.

“Hemos acordado que a partir de este jueves 22 de septiembre, en grandes actos de movilización de masas, arrancamos la juramentación en sus funciones, de los jefes y jefas de calle, comunidad y Unidades de Batalla Bolívar- Chávez (UBCh)”, expresó el también presidente del PSUV.