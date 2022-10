Movistar duplicará su inversión en Venezuela en los próximos dos años

Además de las acciones en infraestructura para responder a las nuevas necesidades de consumo, Movistar ha incrementado su apuesta a la digitalización. “Este año lanzamos los planes Movistar Plus de 4GB y 10GB, consolidándonos como la única empresa con una oferta de navegación con esta capacidad. Próximamente, estaremos incorporando planes con mayores cupos”, puntualizó Rodolfo Campa, director de Go to Market B2C de Telefónica | Movistar.