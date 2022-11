Exportar a Venezuela “es una oportunidad que no podemos dejar escapar”

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sostuvo una reunión con empresarios neogranadinos que están “interesados en exportar hacia Venezuela”. Explicó en su cuenta en la red social Twitter que seguirán trabajando por la reactivación y el fortalecimiento del comercio binacional fronterizo con Venezuela.

“Es fundamental esta tarea en la normalización de relaciones con el país vecino”, aseveró al tiempo que dijo que “exportar ahora a Venezuela, que paga en dólares a la vuelta de la esquina, es una oportunidad que no podemos dejar escapar”.

Hace poco, el diplomático comentó que el comercio binacional entre Colombia y Venezuela alcanzó este año los US$ 449,7 millones, lo que significa un aumento del 95,5%. Explicó que las exportaciones se ubican en US$ 400,3 millones, lo que significa un incremento del 113,3%, mientras que las importaciones son de US$ 49,4 millones, mostrando un ascenso de 17,9%.

Igualmente, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña Mendoza, precisó que 67 camiones de carga con mercancía de exportación e importación han pasado por los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.

En ese sentido, indicó durante un balance al cumplirse un mes de abierta la frontera entre Venezuela y Colombia que “esto ha representado un comercio de US$2,25 millones y 1.552 toneladas de carga de exportación e importación”.

|| AN / Foto Cortesía