Sector privado no podría respaldar un aumento

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela advierte que el sector privado no genera suficientes ingresos para respaldar un posible ajuste salarial.

El presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, afirmó que actualmente “tanto el sector privado como el sector público es posible que no se esté pagando como se corresponde, porque no hay en el sector privado, no hay ventas suficientes para poder cubrir todos los puntos que tienen que ver con la ley”.

Resaltó que las empresas requieren tener seguridad jurídica para poder aplicar medidas que les permita generar mayores ingresos; sin embargo, el desconocimiento del cese o no de las sanciones les impide aplicar alternativas.