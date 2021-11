CNE atenta ante violaciones a normativa de la campaña

El Poder Electoral inició las investigaciones sobre posibles violaciones a la normativa que regula la campaña electoral que se desarrolla de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre, informó ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla.

Calzadilla indicó que durante los primeros cuatro días de campaña electoral no se abrió ningún proceso contra ningún medio. "Cuando arrancan las campañas los medios se desequilibran y, después de la intervención del Consejo (Nacional Electoral), vuelven a equilibrarse", comentó el rector del CNE para justificar por qué no se abrió ningún procedimiento en los primeros cuatro días del inicio de la campaña. No obstante, informó que han tenido que llamarle la atención a algunas plantas televisivas que no están cubriendo la campaña electoral.

UE: CONFIANZA EN EL ELECTORADO

Isabel Santos, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE- UE) en Venezuela, se refirió sobre el trabajo que realizará la delegación de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre en el que se elegirán gobernadores, alcaldes y concejales.

Indicó que parte de su trabajo se basa en crear un clima de confianza del electorado para que puedan expresarse en las urnas y, además, evaluar si la crisis de confianza que se detectó en las elecciones del 2006 se ha disipado. Ante esto, la MOE-UE estudiará el período de campaña electoral, el día de las votaciones y el comportamiento del electorado y así saber la seguridad en cuanto a la actividad electoral.

Sobre el grado de transparencia del Consejo Nacional Electoral, la integrante del Parlamento Europeo se abstuvo de emitir comentario alguno porque, sostuvo, “es una cosa que tenemos que observar aún más, el día de la votación”. “Tenemos muchas cosas por observar para decir cuál es el grado de afinidad de este CNE”, dijo. Con respecto a las auditorías que les han realizado a las máquinas de votación, en cumplimiento de los eventos previos al día de los comicios, Santos calificó como positivo las evaluaciones y manifestó que poseen “buena nota” de esta tarea.

“Las hemos acompañado, es algo positivo, pero vamos a ver cómo va a funcionar. Todo este tiempo hasta el día de las elecciones hay muchas tareas”, comentó.

Reiteró también que el acuerdo suscrito con el CNE establece las condiciones para los observadores, de libertad de movimiento que los permita observar todo el acto electoral. “Todo según las reglas y estándares internacionales”, finalizó.