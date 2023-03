Transportistas proponen anclar el precio del pasaje al dólar

La presidente de Líneas La Voluntad de Gandhi (UD5 de Caricuao), Yelmira Jiménez, aseguró que el sector sabe que el ciudadano no puede costear el pasaje debido al deterioro del poder adquisitivo. No obstante, indicó que los transportistas no pueden continuar a la espera de que el Ejecutivo Nacional responda a las exigencias salariales de la población venezolana.

Actualmente, el precio del pasaje mínimo en las rutas urbanas es de 5 bolívares, monto que representa un equivalente a 20 centavos de dólar, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) para el 4 de marzo de 2023 (Bs. 24,31).

En este sentido, el sector plantea que se establezca una tarifa base de 0,50 dólares, que a la fecha de la publicación de esta nota representa unos Bs. 12. precisó que un anclaje de la tarifa al precio de la moneda extranjera evitaría los ajustes recurrentes al monto del pasaje.

Jiménez, explicó que el próximo martes, 7 de marzo, se llevará a cabo una asamblea de carácter nacional en la que se planteará la situación del sector y se tomarán decisiones en cuanto a las medidas de presión a ejercer desde el gremio para lograr el aumento de las tarifas.

||AN