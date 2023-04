Renunció el alcalde merideño Yovani González

A través de un vídeo publicado en las redes sociales, Yovani González, alcalde del municipio Cardenal Quintero en el estado Mérida, hizo pública su renuncia al cargo.

Hasta el momento se desconocen los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, sin embargo habló sobre lo difícil que es para un opositor poder gobernar.

“Me encuentro en una difícil cruzada personal y familiar que me impiden continúar con tan importante rol que he venido desempeñando“, dijo.

González agradeció a todos los empleados de la alcaldía por el apoyo brindado durante su gestión.

El vídeo se viralizó en las redes sociales, aunque la gente espera más detalles y el motivo de la renuncia, actualmente, se desconoce el paradero del exalcalde.

Con información de Unión Radio