Maduro convocará a Consejo Federal de Gobierno después del 21N

Agencias Nacionales

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que tras darse a conocer los resultados de los comicios del 21 de noviembre; convocará al Consejo Federal de Gobierno, para entablar una mesa de trabajo conjunto para emprender con proyectos y soluciones al país.

“Una vez sea dado los resultados convocaré al Consejo Federal de Gobierno con todos los gobernadores y alcaldes electos para arrancar el trabajo (…) El miércoles 24 de noviembre nos vamos a encontrar para ver los Programas de Gobierno y cómo vamos a avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos, en la economía”, expresó el jefe de Estado venezolano.

Durante la actividad de Chequeo de la maquinaria del PSUV 1×10, el también presidente de la tolda roja recordó la importancia de trabajar de forma conjunta, para resolver los problemas de todas las comunidades del territorio nacional. “Alcaldes, gobernadores, tienen directa la línea con el Presidente de la República, con el poder central, y si ellos no consiguen los recursos, yo activo los recursos, y eso tiene un gran peso, esa armonía, ese equilibrio”, puntualizó. “Estamos unidos desde el Presidente de la República hasta el Jefe de Calle, en la idea, proyecto, acción, en el amor a la Patria”, agregó.

En referencia al programa de Gobierno, el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, recalcó que, durante el recorrido por el país, se ha observado el acercamiento con el electorado de oposición, que ve, dentro del PSUV, una línea clara de trabajo.“Se han venido acercando y sumando grupos empresariales, trabajadores, se están acercando a esta propuesta porque les genera confianza”, manifestó Cabello durante la actividad.

Al respecto, señaló que, en varios estados, grupos que no se pensaba que se acercarían al oficialismo, han manifestado su apoyo, debido a la confianza que genera la posibilidad de un solo gobierno, estructurado y organizado. “La posibilidad de la estructura de un solo gobierno, eso tiene una fuerza. Porque cuando el alcalde no consigue soluciones, no tiene los recursos, tiene donde acudir”, destacó.