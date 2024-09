En el IAE Dr Arnoldo Gabaldon ampliaron conocimientos en inteligencia emocional

En aras de fortalecer los conocimientos en tan significativa área de salud, este lunes en el salón Haydee Mireles, fue efectuado el taller Inteligencia Emocional (IE), facilitado por la psicóloga María Teresa Avancine y dirigido al talento humano del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldon y público en general.

La actividad forma parte de la planificación de la Dirección Ejecutiva del IAE a cargo del Dr. Julian Díaz, cumpliendo directrices del presidente de la República Nicolás Maduro, la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez y la viceministra de Salud Integral Yuliana Ramos.

La experta María Teresa Avancine definió la IE como la habilidad de reconocer, regular y comprender las emociones tanto en ti mismo como en los demás e implica tres procesos: Percibir (Reconocer conscientemente las emociones), Comprender (Integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento) y Regular (Dirigir y manejar las emociones tanto positivas y negativas de forma eficaz).

Avancine resaltó la importancia de poner límites sanos, saber decir que no sin llegar a los extremos y sin sentir culpa, mostrar empatía hacía los demás, tener motivación y habilidades sociales. “Las Habilidades Sociales tienen que ver cómo yo me percibo con el resto, en el hogar, trabajo, estudio. Cómo yo me relaciono internamente con los otros, grupos sociales afines, saber reconocer a las personas que te sumen y a quienes no”, subrayó.

La inducción fue llevada con mucha naturalidad por la psicóloga Avancine, interactuando con los presentes y respondiendo las inquietudes de los trabajadores. La experta recomendó a los participantes a hacerse una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para cada uno que sirva al autoanálisis y tener más claro el entorno, y el quien soy.

Al finalizar la ponencia, los participantes expusieron su experiencia con la inducción, cuales fueron sus expectativas antes y después y el saldo que dejó el conversatorio.

Además, los trabajadores del IAE invitaron a la psicóloga María Teresa Avancine a nuevos talleres focalizados por departamentos para obtener mejores ambientes de trabajo y mejorar las relaciones interpersonales.

¿CÓMO INFLUYE LA FALTA DE IE EN EL TRABAJO?

La carencia de IE dificulta el manejo de las críticas, los ambientes laborales presentan elevados niveles de estrés, están propensos a conflictos, existen reacciones exageradas ante errores propios, hay dificultad para expresar emociones y tomar decisiones, además de baja motivación y compromiso.

Nota de prensa