Confinamiento por Covid-19 cambió el cerebro de los adolescentes

Los confinamientos durante la pandemia de la Covid-19 provocaron una maduración cerebral inusualmente acelerada en los adolescentes, según un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La investigación, realizada por científicos de la Universidad de Washington (UW), comenzó en 2018 como un estudio longitudinal de 160 personas—de entre 9 y 17 años— con el objetivo original de evaluar los cambios en la estructura cerebral durante la adolescencia típica.

Fue así como observaron que, en 2021, los participantes experimentaron un efecto general de adelgazamiento acelerado de su corteza cerebral a lo largo de la adolescencia. La aceleración media en los participantes masculinos fue de 1,4 años, mientras que para las participantes femeninas fue de 4,2 años.

“La pandemia puso a prueba la fragilidad del cerebro de los adolescentes. Nuestra investigación introduce un nuevo conjunto de preguntas sobre lo que significa acelerar el proceso de envejecimiento en el cerebro. Todas las mejores investigaciones plantean nuevas y profundas preguntas, y creo que eso es lo que hemos hecho aquí”, dijo Patricia Kuhl, codirectora del Instituto de Ciencias del Aprendizaje y el Cerebro de la UW y autora principal del estudio.

