Colombia y Brasil acordaron no reconocer victoria de Maduro hasta exponer actas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expuso este miércoles, previo a su reunión con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, que ninguna de las dos naciones reconocerá la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela si no son expuestas las actas de escrutinio del 28 de julio.

En una entrevista concedida a CNN durante su participación en la Asamblea General de la ONU, Petro adelantó breves puntos de su encuentro con Lula, en el que, se estima, discutirían la crisis venezolana. “Con el presidente Lula ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”, expresó el mandatario colombiano.

Para Petro hubo un “error previo” a las elecciones venezolanas porque “se puso a una sociedad a disputar el poder político sin libertad y ese tema libertad aplica para todos los bandos que ahí están enfrentados”, reseñó Efecto Cocuyo.

“No hubo libertad para la oposición, porque la principal candidata (María Corina Machado) no participó y es un problema hoy porque, ¿Con quién se habla en Venezuela del lado de la oposición? Y para el lado del Gobierno venezolano también porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar”, expresó.

Por eso, según el colombiano, en la crisis ahora todos los actores están “entrampados”.

“Ante ese hecho tienes una oposición que se siente Gobierno pero que no está en el Gobierno, y un Gobierno que no dejó ver las actas, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el Gobierno”, agregó.

Esas son “dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas”, a lo que, considera, debe sumarse las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, que, opina, influirán en la situación del país suramericano.

Gustavo Petro y Lula Da Silva sostuvieron un encuentro este miércoles, previamente anunciado por el colombiano, a fin de revisar la agenda de apoyo a Venezuela. En declaraciones de este martes, aseguró que, dependiendo de quién triunfe en los comicios presidenciales de Estados Unidos, se podría definir la ruta de solución pacífica al conflicto político en el país caribeño.

||Versión Final