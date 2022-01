Fetraragua desestimó cifras económicas

|| Rodolfo Gamarra

Raúl Maldonado considera que no han tomado en cuenta a los trabajadores como principales protagonistas del desarrollo productivo del país

El secretario general de la Federación de Trabajadores del estado Aragua (Fetraragua), Raúl Maldonado, catálogo "show", la presentación de la Memoria y Cuenta del Presidente de la República Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional el pasado sábado.

Señaló que el balance entregado representa un modelo de gestión atrasado y agotado, "que solo ha producido la desaparición del salario de los trabajadores".

Insistió en que no se ha tomado en cuenta a los trabajadores del país, como principales protagonistas del desarrollo productivo. Para el líder gremial, el Gobierno no ha hecho "ni el más mínimo esfuerzo" por avanzar en la implementación de un salario mínimo que dignifique a los empleados.

“No es posible que las pensiones y el salario mínimo estén establecidos en siete bolívares mensuales, cuando hay que gastar alrededor de 40 y 50 bolívares solo para pagar el pasaje en el transporte público”.

Según Maldonado, el gobierno y sus políticas herradas solo deja una profunda crisis económica en la que el sector productivo ha visto reducido su poder adquisitivo. “Un trabajador que no tiene cómo pagar los servicios públicos, cómo comprar comida, que no tiene para vestir a sus hijos, no puede vivir bien".

El representante de Fetraragua, exhortó a los gremios a organizarse y rechazar las actuales políticas económicas. “La organización del pueblo es la que permitirá, en su momento, salir de la angustia generada por la administración actual".